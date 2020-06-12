***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.06.2020 16:39
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları pay komisyonunda On Binde 4, VİOP işlem komisyonunda ise On Binde 2 (BSMV dahil)'den pay komisyonu Binde 2 ve VİOP işlem komisyonu ise Binde 1 olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850982
BIST
16:25110.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 871,17
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.038
En Düşük
107.833
16:256,8297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,8410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
16:257,7287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
16:25381,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,47
|Açılış
|: 381,49
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,19
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.261.534
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.281.243
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.481.555
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,34
|788.363.255
|% 0,31
|
|GARAN
|8,16
|677.316.799
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,09
|568.740.157
|% 6,23
|
|EKGYO
|1,94
|564.117.500
|% 0,00
|
|ECILC
|5,89
|563.412.802
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,94
|564.117.500
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|323.586.969
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,56
|342.068.428
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,76
|126.530.020
|% 4,11
|
|GUSGR
|4,09
|568.740.157
|% 6,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5657
|8,6087
|% -0,35
|
|Frank
|7,1839
|7,2272
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8137
|1,8228
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|12,02
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.492
|6,20
|
|Tam
|2.539
|2.560
|6,40
|
|Yarım
|1.239
|1.250
|3,10
|
|Çeyrek
|620
|626
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,16
|39,16
|0,61
|
Seans Raporu
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-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 683, 04 artarak (% 0.67 ) 102, 450
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, EKIZ, KSTUR
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16:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYH, EGCEY, EGCYO, UMPAS, ISCTR, MARTI
-
16:39
MARKA, PKART, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
ISKUR, CASA, GLBMD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında