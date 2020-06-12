***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları pay komisyonunda On Binde 4, VİOP işlem komisyonunda ise On Binde 2 (BSMV dahil)'den pay komisyonu Binde 2 ve VİOP işlem komisyonu ise Binde 1 olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850982BIST