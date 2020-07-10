***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.07.2020 15:41
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858933
BIST
16:58114.153
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -1.640,67
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
16:586,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
16:587,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7728
En Düşük
7,7277
16:58398,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,77
|Açılış
|: 398,72
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|48.454.198
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MAALT
|103,90
|23.573.154
|% 9,37
|
|LIDFA
|3,24
|20.375.665
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,66
|51.299.054
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|7.575.597
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.851.480
|% -9,86
|
|TURGG
|55,10
|18.113.487
|% -9,75
|
|EKGYO
|2,12
|1.947.289.127
|% -1,85
|
|GARAN
|7,77
|1.120.683.598
|% -1,77
|
|TRKCM
|4,55
|1.052.496.589
|% -1,73
|
|SISE
|6,18
|1.045.509.741
|% -3,13
|
|THYAO
|11,71
|970.144.964
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,12
|1.947.289.127
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,61
|414.381.371
|% -4,17
|
|ODAS
|2,65
|624.343.313
|% 0,76
|
|TRKCM
|4,55
|1.052.496.589
|% -1,73
|
|KRDMD
|3,00
|678.670.834
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6501
|8,6935
|% 0,28
|
|Frank
|7,2718
|7,3156
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,72
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.687
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.314
|7,00
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,01
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,01
|