***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.03.2021 10:37
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar Hakkında
Kurucu Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar listesine TEB Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmiştir.
Sözleşme kapsamına giren Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonları aşağıdaki gibidir:
Fon Kodu Fon Ünvanı
GMR GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920787
BIST
11:171.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:177,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0497
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:179,4245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0689
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:17443,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,15
|Açılış
|: 443,62
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:17
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.057.627
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|RTALB
|22,92
|111.607.878
|% 9,25
|
|AVOD
|9,49
|260.064.201
|% -9,96
|
|SEKUR
|33,48
|2.633.411
|% -5,64
|
|BSOKE
|3,63
|57.914.080
|% -5,22
|
|IEYHO
|1,69
|30.176.383
|% -4,52
|
|ETILR
|5,55
|84.643
|% -3,48
|
|GARAN
|7,08
|685.269.978
|% 1,29
|
|SISE
|7,45
|363.922.298
|% 3,19
|
|BJKAS
|6,86
|297.008.831
|% 8,89
|
|VESTL
|36,12
|266.586.251
|% -2,64
|
|AVOD
|9,49
|260.064.201
|% -9,96
|
|GARAN
|7,08
|685.269.978
|% 1,29
|
|GSRAY
|3,73
|216.300.072
|% 4,48
|
|YKBNK
|2,21
|121.303.920
|% 2,31
|
|SISE
|7,45
|363.922.298
|% 3,19
|
|BJKAS
|6,86
|297.008.831
|% 8,89
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9860
|7,9892
|% 0,63
|
|Euro
|9,4076
|9,4245
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,9764
|11,0314
|% 1,04
|
|Frank
|8,4603
|8,5112
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1253
|2,1359
|% 0,76
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,23
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,74
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|63,25
|63,25
|1,30
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:31RALYH
Yüzde 5.22 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 278 adet işlem
-
11:30SANKO
Yüzde 5.88 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 063 adet işlem
-
11:29GSRAY
Yüzde 4.48 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 960, 411 adet işlem
-
11:27XU100
Endeks 1, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 5, 164.00 milyon TL de
-
11:27ISKPL
Yüzde 4.93 oranında artışla 47.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 705, 373 adet işlem