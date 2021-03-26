***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar HakkındaKurucu Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar listesine TEB Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmiştir.Sözleşme kapsamına giren Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonları aşağıdaki gibidir:Fon Kodu Fon ÜnvanıGMR GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920787BIST