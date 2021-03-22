***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.03.2021 12:01
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.Eksim Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919673
BIST
12:121.384
En Yüksek
|Değişim
|: -9,45%
|| -144,55
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:127,9611
En Yüksek
|Değişim
|: 10,37%
|| 0,7480
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:129,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 10,47%
|| 0,8994
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:12443,09
En Yüksek
|Değişim
|: 9,45%
|| 38,25
|Açılış
|: 443,09
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:12
|TRILC
|31,32
|104.342.122
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,70
|9.139.136
|% 3,08
|
|DOCO
|613,80
|62.477.769
|% 0,29
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|KONTR
|77,85
|21.180.441
|% -10,00
|
|METUR
|29,16
|720.782
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.174.579
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|154.048.577
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|24.559.218
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.066.312.619
|% -9,93
|
|THYAO
|12,43
|446.338.342
|% -9,86
|
|FROTO
|205,60
|357.141.475
|% -9,98
|
|SISE
|6,94
|352.853.726
|% -9,87
|
|EREGL
|14,71
|326.409.033
|% -9,98
|
|GARAN
|7,98
|1.066.312.619
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,89
|154.048.577
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,39
|142.510.108
|% -9,81
|
|PETKM
|5,46
|324.052.247
|% -9,75
|
|SISE
|6,94
|352.853.726
|% -9,87
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9549
|7,9611
|% 10,37
|
|Euro
|9,4683
|9,4897
|% 10,47
|
|Sterlin
|11,0231
|11,0784
|% 10,53
|
|Frank
|8,5647
|8,6163
|% 10,77
|
|Riyal
|2,1193
|2,1299
|% 10,54
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-15,90
|
|Altın Gr.
|443
|443
|38,49
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|75,00
|
|Tam
|2.760
|2.832
|51,66
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|24,98
|
|Çeyrek
|669
|685
|12,49
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,45
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,36
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:23XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 38 altında . İşlem hacmi 7, 745.00 milyon TL de
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, PGSUS, EREGL
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, HALKB, ASELS
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -127, 48 kaybederek (% -9.62 ) 1, 198
-
12:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHEVA, ANSGR, ATAGY, TDGYO, ISCTR, ACSEL, ULAS, DGATE, GOLTS, YESIL