***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.02.2020 11:17
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GAG İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821939
BIST
11:40113.656
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -1.515,41
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.352
11:406,1658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,1620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1680
En Düşük
6,1506
11:406,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0544
|Açılış
|: 6,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7525
En Düşük
6,6963
11:40326,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 2,94
|Açılış
|: 326,93
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,28
|29.077.904
|% 11,56
|
|HATEK
|10,79
|18.694.118
|% 10,89
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|FMIZP
|50,15
|21.259.985
|% 8,74
|
|ALGYO
|16,07
|67.709.506
|% -9,72
|
|BJKAS
|2,54
|7.785.861
|% -8,63
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|ALCAR
|57,10
|3.023.249
|% -7,00
|
|BRSAN
|12,20
|102.229.925
|% -6,87
|
|THYAO
|12,85
|635.997.142
|% -2,95
|
|KRDMD
|2,85
|324.542.356
|% -2,06
|
|IHLGM
|1,36
|274.037.923
|% 2,26
|
|ASELS
|28,28
|259.484.002
|% -2,48
|
|EKGYO
|1,53
|148.977.243
|% 0,66
|
|IHLGM
|1,36
|274.037.923
|% 2,26
|
|KRDMD
|2,85
|324.542.356
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,53
|148.977.243
|% 0,66
|
|KARSN
|1,84
|104.732.287
|% -5,15
|
|THYAO
|12,85
|635.997.142
|% -2,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9542
|7,9941
|% 0,44
|
|Frank
|6,3170
|6,3550
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6378
|1,6460
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|