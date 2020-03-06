***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.03.2020 11:20
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GAG FONU İZAHNAME DEĞİKLİĞİ DUYURUSU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824856
BIST
12:11109.669
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -2.145,70
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.545
12:116,0828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0308
|Açılış
|: 6,0770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:116,8583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
12:11327,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,25
|Açılış
|: 327,75
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.206.795
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.225.972
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,29
|93.660.644
|% 13,74
|
|UTPYA
|5,35
|9.020.667
|% 10,31
|
|BURCE
|8,24
|16.462.852
|% 7,99
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|GARFA
|4,83
|8.134.979
|% -6,94
|
|PENGD
|4,11
|17.637.131
|% -6,80
|
|AVHOL
|1,31
|17.644
|% -6,43
|
|THYAO
|11,42
|463.779.450
|% -2,48
|
|ASELS
|29,72
|310.467.826
|% -1,85
|
|EREGL
|9,02
|265.963.502
|% 3,09
|
|GARAN
|9,96
|220.737.362
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,44
|148.788.181
|% -3,56
|
|ODAS
|2,09
|145.683.150
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,44
|148.788.181
|% -3,56
|
|KARSN
|1,87
|109.188.985
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,44
|73.463.078
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,30
|54.943.857
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8705
|7,9100
|% -0,39
|
|Frank
|6,4356
|6,4744
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6163
|1,6244
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|4,46
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|16,00
|
|Tam
|2.160
|2.213
|15,65
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|7,57
|
|Çeyrek
|524
|535
|3,79
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,16
|49,16
|-0,83
|