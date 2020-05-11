***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.05.2020 16:02
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/05/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSM FONU GÜNCEL İZAHNAME EKTE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844100
BIST
17:1898.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 497,91
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:187,0709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0129
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:187,6550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:18386,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,65
|Açılış
|: 386,38
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|312.613.238
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|25.793.924
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.358.885
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.659.537
|% 10,00
|
|KRDMB
|2,45
|72.549.417
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.667.030
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,85
|15.730.689
|% -7,47
|
|SEYKM
|11,87
|56.990.509
|% -7,34
|
|QNBFL
|109,60
|27.382.983
|% -5,68
|
|GARAN
|7,80
|575.637.223
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,90
|567.678.382
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|543.727.646
|% -2,47
|
|ECILC
|4,93
|499.423.650
|% 9,80
|
|MGROS
|31,54
|488.016.498
|% 6,34
|
|IHLGM
|1,21
|312.613.238
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,37
|543.727.646
|% -2,47
|
|ISFIN
|3,90
|567.678.382
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,15
|279.761.831
|% 2,38
|
|IHLAS
|0,70
|85.214.070
|% 6,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7026
|8,7462
|% -0,70
|
|Frank
|7,2508
|7,2944
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8763
|1,8857
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,68
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.542
|-26,90
|
|Tam
|2.564
|2.608
|-27,60
|
|Yarım
|1.251
|1.275
|-13,50
|
|Çeyrek
|624
|638
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,69
|30,69
|-0,28
|
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