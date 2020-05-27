***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.05.2020 12:35
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GSM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846862
BIST
12:33104.885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 1.860,45
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
12:336,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7783
En Düşük
6,6969
12:337,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0668
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4579
En Düşük
7,3528
12:33371,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,94
|Açılış
|: 371,55
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.000.105
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|11.495.859
|% 9,99
|
|AVTUR
|2,76
|11.836.817
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|11.655.424
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.362.826
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|5.758.764
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.333.278
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|94.459
|% -9,96
|
|KUTPO
|22,64
|3.887.653
|% -9,94
|
|THYAO
|12,04
|930.849.635
|% 7,40
|
|GARAN
|7,58
|529.976.771
|% 0,53
|
|PGSUS
|57,45
|398.348.995
|% 6,88
|
|SOKM
|12,37
|343.310.061
|% 4,30
|
|ASELS
|29,86
|325.547.086
|% 1,98
|
|THYAO
|12,04
|930.849.635
|% 7,40
|
|KRDMD
|2,53
|184.875.831
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,22
|155.507.759
|% 1,37
|
|GARAN
|7,58
|529.976.771
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,40
|83.957.976
|% 2,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3135
|8,3552
|% 0,84
|
|Frank
|6,9606
|7,0026
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7982
|1,8073
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-3,68
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,05
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.438
|7,50
|
|Tam
|2.478
|2.501
|7,90
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|3,80
|
|Çeyrek
|605
|612
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,04
|
|B. Petrol
|35,64
|35,64
|-0,53
|