***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.09.2020 11:32
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GGK İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874357
BIST
11:231.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.101
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|Önceki Kapanış
|: 1.100
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1.103
En Düşük
1.097
11:237,4878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 7,5010
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|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,4900
En Düşük
7,4679
11:238,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 8,8500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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11:23467,79
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 468,88
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469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:21
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.711.796
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|NIBAS
|16,00
|235.275
|% -6,43
|
|EUYO
|2,02
|11.771.380
|% -6,05
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|SEKUR
|9,29
|1.476.898
|% -5,49
|
|DGATE
|11,32
|31.465.584
|% -5,27
|
|BURVA
|55,00
|327.415
|% -5,09
|
|RTALB
|53,70
|195.110.568
|% 3,47
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|ODAS
|2,58
|127.420.502
|% -1,53
|
|TKNSA
|6,76
|102.914.669
|% -4,25
|
|EKGYO
|1,78
|93.081.625
|% -1,11
|
|CRFSA
|9,33
|62.907.889
|% 2,41
|
|ODAS
|2,58
|127.420.502
|% -1,53
|
|IHLGM
|1,41
|16.239.355
|% 0,00
|
|MARKA
|3,08
|25.340.330
|% 4,76
|
|CRFSA
|9,33
|62.907.889
|% 2,41
|
|ALMAD
|1,32
|7.572.192
|% 1,54
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4843
|7,4882
|% 0,04
|
|Euro
|8,8612
|8,8666
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7066
|9,7553
|% -0,02
|
|Frank
|8,1984
|8,2478
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% -0,07
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,51
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|-0,56
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