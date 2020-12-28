***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.12.2020 09:49
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gedik Portföy Birinci Değişken Fon İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895074
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,09
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.442
En Düşük
1.432
12:357,4790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,1073
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4690
12:359,1557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0863
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1460
12:35452,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -5,88
|Açılış
|: 452,71
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CMBTN
|239,80
|27.005.011
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|6.131.222
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.050.466
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|259.245.336
|% -9,99
|
|BRSAN
|28,04
|460.315.817
|% -7,46
|
|SANKO
|9,54
|8.170.096
|% -6,84
|
|INVEO
|44,20
|35.490.415
|% -6,20
|
|NIBAS
|63,00
|7.070.977
|% -4,55
|
|GUBRF
|67,75
|1.291.569.310
|% 5,86
|
|SISE
|7,29
|884.190.813
|% 1,39
|
|BRSAN
|28,04
|460.315.817
|% -7,46
|
|KOZAL
|93,80
|378.009.910
|% -0,95
|
|TUPRS
|108,30
|324.382.342
|% 2,17
|
|SISE
|7,29
|884.190.813
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,55
|178.389.812
|% 2,65
|
|ODAS
|3,93
|291.617.059
|% 1,03
|
|TSKB
|1,84
|132.039.542
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,17
|145.468.592
|% 1,40
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4724
|7,4790
|% -1,41
|
|Euro
|9,1468
|9,1557
|% -0,93
|
|Sterlin
|10,1051
|10,1558
|% -1,40
|
|Frank
|8,3680
|8,4185
|% -1,34
|
|Riyal
|1,9864
|1,9964
|% -1,45
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|4,10
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-25,00
|
|Tam
|2.986
|3.061
|-32,68
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-15,80
|
|Çeyrek
|724
|740
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,87
|51,87
|0,53
|