***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.06.2020 14:53
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gedik Portföy Silver Capital Serbest Özel Fon Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849862
BIST
16:09110.725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 703,06
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:096,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7950
En Düşük
6,7485
16:097,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:09369,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,50
|Açılış
|: 369,30
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.582.949
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.619
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.849.974
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.864
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,44
|86.913.449
|% -9,47
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,18
|899.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,33
|1.000.742.276
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,76
|687.914.251
|% 7,32
|
|THYAO
|12,79
|563.229.748
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,67
|475.439.834
|% 5,16
|
|ASELS
|32,06
|450.442.910
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|687.914.251
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|475.439.834
|% 5,16
|
|GARAN
|8,33
|1.000.742.276
|% 0,48
|
|PETKM
|3,84
|414.317.965
|% 1,86
|
|IHLGM
|1,36
|128.019.841
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5832
|8,6263
|% 0,45
|
|Frank
|7,0531
|7,0956
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|4,38
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.427
|-20,00
|
|Tam
|2.467
|2.495
|-23,90
|
|Yarım
|1.204
|1.217
|-11,90
|
|Çeyrek
|602
|609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|-0,53
|
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