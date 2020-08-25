***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.08.2020 14:46
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
GGK FONU İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871053
BIST
16:011.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,47
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:017,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,4320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:018,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0620
|Açılış
|: 8,7500
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|Önceki Kapanış
|: 8,7350
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8,7603
En Düşük
8,6716
16:01458,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,60
|Açılış
|: 458,43
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|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:00
|INTEM
|14,30
|3.946.764
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|38.505.841
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.799.110
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,42
|1.409.528.110
|% 3,07
|
|PETKM
|4,16
|1.059.041.296
|% 0,48
|
|SASA
|16,10
|1.002.795.045
|% 8,05
|
|TUPRS
|84,20
|586.012.553
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,07
|555.548.999
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,07
|555.548.999
|% -3,27
|
|PETKM
|4,16
|1.059.041.296
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,92
|462.452.542
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,00
|507.968.406
|% 2,74
|
|BJKAS
|3,17
|408.907.003
|% -0,31
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3943
|7,3992
|% 0,29
|
|Euro
|8,7508
|8,7575
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,6902
|9,7388
|% 0,80
|
|Frank
|8,0970
|8,1457
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9672
|1,9771
|% 0,26
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-3,21
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-28,00
|
|Tam
|3.030
|3.107
|-21,85
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-10,57
|
|Çeyrek
|735
|751
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|46,19
|46,19
|0,55
|