***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGedik Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Paylarına İlişkin İhraç Belgesi Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891852BIST