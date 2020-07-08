***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 17:43
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYK 06/2020 PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857305
BIST
17:31118.831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -507,36
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.723
17:316,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:317,7889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:31400,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 4,65
|Açılış
|: 400,62
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.774.561
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.015.759
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.166.541
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,41
|20.568.726
|% -9,08
|
|MARTI
|1,37
|31.924.698
|% -8,67
|
|OSTIM
|3,07
|45.786.067
|% -7,25
|
|EKGYO
|2,26
|2.256.641.161
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,24
|1.746.982.870
|% 1,57
|
|SISE
|6,43
|1.573.493.372
|% -0,92
|
|GARAN
|8,14
|1.375.377.552
|% -2,16
|
|PETKM
|4,31
|1.258.816.422
|% -2,49
|
|EKGYO
|2,26
|2.256.641.161
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,24
|1.746.982.870
|% 1,57
|
|PETKM
|4,31
|1.258.816.422
|% -2,49
|
|IHLGM
|1,86
|476.156.435
|% -1,06
|
|SISE
|6,43
|1.573.493.372
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6135
|8,6567
|% 0,41
|
|Frank
|7,2869
|7,3308
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,35
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|32,60
|
|Tam
|2.671
|2.685
|33,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,40
|
|Çeyrek
|649
|657
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|
Seans Raporu
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