***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
12.01.2021 17:47
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GMZ 2020 12. AYLIK DENETLENMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901613
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
18:057,4748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,0990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
18:05444,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,34
|Açılış
|: 444,33
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|23,54
|315.187.863
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.081
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|753.568
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.775.424
|% -7,14
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.279.207.825
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4673
|7,4748
|% -0,13
|
|Euro
|9,0859
|9,0990
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1793
|10,2303
|% 0,89
|
|Frank
|8,3974
|8,4480
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9921
|2,0021
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-0,09
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,11
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|0,79
|