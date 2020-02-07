***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 17:48
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GME 2020 01 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817682
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0393
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0341
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05304,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,60
|Açılış
|: 304,20
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.540.138
|% 19,97
|
|GLRYH
|2,29
|23.372.293
|% 10,10
|
|KRSAN
|10,81
|156.301
|% 9,97
|
|BLCYT
|6,34
|3.350.256
|% 9,88
|
|RYGYO
|10,34
|106.899.132
|% 8,84
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|IZTAR
|3,12
|1.642.670
|% -6,87
|
|ROYAL
|2,07
|402.583
|% -5,91
|
|SUMAS
|10,70
|155.541
|% -4,80
|
|ADESE
|2,19
|187.337.958
|% -4,78
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|TUCLK
|5,00
|64.444.303
|% 5,26
|
|BNTAS
|3,52
|42.461.609
|% 0,00
|
|DERAS
|4,18
|34.189.991
|% 2,70
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|BNTAS
|3,52
|42.461.609
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,91
|30.517.918
|% -0,34
|
|DERAS
|4,18
|34.189.991
|% 2,70
|
|MARKA
|1,58
|9.284.262
|% -3,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7803
|7,8193
|% 0,82
|
|Frank
|6,1511
|6,1882
|% 0,54
|
|Riyal
|1,6026
|1,6106
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|1,85
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|54,76
|54,76
|-0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59IHGZT
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 545 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1347 kaybederek (% -0.92 ) 145, 312
-
17:56XU100
Endeks 121, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 9, 814.00 milyon TL de
-
17:51XU100
Endeks 121, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 9, 649.00 milyon TL de
-
17:51TEKTU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 546, 915 adet işlem