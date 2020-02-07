***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 17:49
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GYK 2020 01 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817684
BIST
17:54120.971
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.312,84
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.917
17:546,0424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0546
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
17:546,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
17:54305,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 3,60
|Açılış
|: 305,20
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.520.407
|% 19,97
|
|ARENA
|12,88
|62.899.810
|% 16,98
|
|AYCES
|11,59
|6.024.829
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,66
|35.155.178
|% 14,02
|
|DOKTA
|54,45
|73.838.557
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|GYHOL
|28,24
|19.352.073
|% -6,98
|
|DAGHL
|4,54
|14.077.726
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|111.682.313
|% -5,68
|
|THYAO
|14,50
|1.050.958.301
|% -1,63
|
|GUSGR
|2,83
|703.272.596
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,92
|506.869.172
|% -0,68
|
|SODA
|6,51
|401.582.148
|% 2,04
|
|GARAN
|12,03
|393.253.116
|% -1,96
|
|IHLGM
|1,23
|309.829.323
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,83
|703.272.596
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,92
|506.869.172
|% -0,68
|
|ODAS
|2,21
|296.318.157
|% -1,78
|
|YKBNK
|3,13
|365.172.877
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7923
|7,8313
|% 0,98
|
|Frank
|6,1662
|6,2034
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6040
|1,6121
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|6,50
|
|Altın Gr.
|305
|305
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,56
|54,56
|-0,37
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