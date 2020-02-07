***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 17:50
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GMR 2020 01 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817685
BIST
17:54120.947
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -1.336,95
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.917
17:546,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0528
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
17:546,6288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0502
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
17:54305,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 3,60
|Açılış
|: 305,20
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.515.936
|% 19,97
|
|ARENA
|12,80
|62.429.091
|% 16,26
|
|AYCES
|11,59
|6.024.829
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,58
|35.004.585
|% 13,75
|
|DOKTA
|54,45
|73.834.473
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|TEKTU
|1,65
|111.136.802
|% -6,25
|
|GYHOL
|28,50
|19.101.784
|% -6,13
|
|IHGZT
|4,35
|55.977
|% -5,43
|
|THYAO
|14,51
|1.043.715.815
|% -1,56
|
|GUSGR
|2,83
|700.632.132
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,92
|502.691.275
|% -0,68
|
|SODA
|6,50
|400.257.298
|% 1,88
|
|GARAN
|12,04
|389.435.254
|% -1,87
|
|IHLGM
|1,23
|309.553.466
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,83
|700.632.132
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,92
|502.691.275
|% -0,68
|
|ODAS
|2,22
|294.838.417
|% -1,33
|
|YKBNK
|3,11
|359.124.238
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8008
|7,8399
|% 1,09
|
|Frank
|6,1738
|6,2110
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6057
|1,6137
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|6,83
|
|Altın Gr.
|305
|305
|3,83
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,02
|
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|-0,55
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