***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 17:58
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GYL 2020 01 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817691
BIST
17:59120.974
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -1.309,85
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.917
17:596,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0519
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
17:596,6285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0499
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
17:59305,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 3,67
|Açılış
|: 305,26
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.529.815
|% 19,97
|
|ARENA
|13,08
|65.153.626
|% 18,80
|
|AYCES
|11,59
|6.036.998
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|BUCIM
|7,67
|54.696.507
|% 13,97
|
|DOKTA
|54,45
|73.857.288
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|DAGHL
|4,54
|14.077.726
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,67
|113.449.095
|% -5,11
|
|AKMGY
|26,80
|2.675.098
|% -4,96
|
|THYAO
|14,49
|1.081.803.061
|% -1,70
|
|GUSGR
|2,82
|717.503.499
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,92
|507.948.625
|% -0,68
|
|GARAN
|12,00
|404.098.765
|% -2,20
|
|SODA
|6,50
|402.873.163
|% 1,88
|
|GUSGR
|2,82
|717.503.499
|% 6,42
|
|IHLGM
|1,23
|311.404.140
|% 4,24
|
|KRDMD
|2,92
|507.948.625
|% -0,68
|
|ODAS
|2,22
|299.239.847
|% -1,33
|
|YKBNK
|3,13
|367.823.088
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7925
|7,8316
|% 0,98
|
|Frank
|6,1696
|6,2067
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6043
|1,6124
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|6,50
|
|Altın Gr.
|305
|305
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,56
|54,56
|-0,37
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