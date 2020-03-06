***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:14
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GAG 2020 02 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824968
BIST
17:45109.671
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -2.144,01
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:456,0931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0205
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:456,9129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0438
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:45329,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,57
|Açılış
|: 329,57
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.648.717
|% 14,95
|
|OYAYO
|7,77
|5.878.471
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.471.762
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|2.630.462
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,11
|187.193.756
|% 10,49
|
|DOCO
|463,60
|2.371.367
|% -9,98
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,74
|16.949.310
|% -8,67
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,19
|1.044.246.276
|% -4,44
|
|ASELS
|29,64
|646.456.163
|% -2,11
|
|EREGL
|8,89
|435.957.872
|% 1,60
|
|GARAN
|9,98
|378.394.712
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,42
|304.360.412
|% -4,35
|
|ODAS
|2,07
|267.653.745
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,42
|304.360.412
|% -4,35
|
|KARSN
|1,85
|201.895.982
|% -3,14
|
|THYAO
|11,19
|1.044.246.276
|% -4,44
|
|EKGYO
|1,44
|131.277.517
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9229
|7,9627
|% 0,27
|
|Frank
|6,5140
|6,5532
|% 1,20
|
|Riyal
|1,6213
|1,6294
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|5,90
|
|Altın Gr.
|331
|331
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|32,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|33,49
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|16,20
|
|Çeyrek
|528
|540
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|48,11
|48,11
|-1,88
|