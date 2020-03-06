GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.769.404
|% 14,95
|OYAYO
|7,77
|5.890.181
|% 14,94
|BRKSN
|3,54
|6.472.473
|% 14,94
|EMKEL
|1,95
|3.341.676
|% 14,71
|VAKKO
|6,02
|190.587.208
|% 8,86
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9169
|7,9566
|% 0,20
|Frank
|6,5151
|6,5543
|% 1,22
|Riyal
|1,6200
|1,6281
|% -0,27
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|10,37
|Altın Gr.
|330
|330
|1,13
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,03
|B. Petrol
|47,98
|47,98
|-2,01
Seans Raporu
- 17:59TRCAS Yüzde -4.99 oranında düşüşle 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 410, 616 adet işlem
- 17:58DOAS Yüzde -5.00 oranında düşüşle 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 577 adet işlem
- 17:56XU100 Endeks 109, 744 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 85 altında . İşlem hacmi 7, 514.00 milyon TL de
- 17:55DAGI Yüzde -4.95 oranında düşüşle 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 178 adet işlem
- 17:53DOBUR Yüzde -6.18 oranında düşüşle 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 300, 945 adet işlem