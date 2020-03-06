***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:32
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GYK 2020 02 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825000
BIST
17:29109.718
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -2.096,65
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:296,1026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,0890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:296,9242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0551
|Açılış
|: 6,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:29329,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,86
|Açılış
|: 329,86
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.803.102
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.471.408
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|2.523.533
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,25
|181.416.171
|% 13,02
|
|ARMDA
|21,46
|1.261.230
|% 10,62
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|467,90
|2.124.838
|% -9,15
|
|GARFA
|4,72
|16.688.244
|% -9,06
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,20
|1.011.613.744
|% -4,36
|
|ASELS
|29,68
|623.755.651
|% -1,98
|
|EREGL
|8,87
|422.600.374
|% 1,37
|
|GARAN
|10,00
|369.339.200
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,43
|298.324.215
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|298.324.215
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|249.185.203
|% -3,27
|
|KARSN
|1,86
|193.846.790
|% -2,62
|
|THYAO
|11,20
|1.011.613.744
|% -4,36
|
|EKGYO
|1,44
|127.910.853
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9219
|7,9617
|% 0,26
|
|Frank
|6,5153
|6,5546
|% 1,22
|
|Riyal
|1,6221
|1,6303
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|6,31
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|32,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|30,37
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|14,69
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-1,76
|
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