***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 10:33
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GKS 2020 03 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836333
BIST
11:5292.304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -78,15
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
11:526,7721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:527,3826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:52359,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,35
|Açılış
|: 359,94
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.028.213
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.622.350
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,34
|31.027.657
|% 9,74
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|TDGYO
|2,85
|1.285.313
|% -8,95
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|TIRE
|7,03
|49.648.277
|% -7,50
|
|THYAO
|9,52
|346.723.789
|% -0,10
|
|PGSUS
|40,98
|342.067.768
|% 1,74
|
|ASELS
|24,50
|337.106.633
|% 0,41
|
|GARAN
|7,79
|237.880.594
|% -0,26
|
|SASA
|8,84
|229.264.044
|% -1,12
|
|IHLGM
|1,02
|57.588.594
|% -0,97
|
|GSRAY
|2,26
|123.237.394
|% -3,42
|
|TSPOR
|3,33
|146.511.400
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,87
|76.379.763
|% -1,06
|
|TRGYO
|2,33
|93.571.500
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3188
|8,3605
|% -0,02
|
|Frank
|6,9487
|6,9906
|% 0,01
|
|Riyal
|1,7991
|1,8082
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|3,72
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,09
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|31,91
|31,91
|0,04
|