***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 10:33
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GAN 2020 03 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836334
BIST
10:5692.887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 504,90
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
10:566,7884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7887
En Düşük
6,7523
10:567,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
10:56360,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,47
|Açılış
|: 360,06
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|994.293
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|33,40
|11.856.335
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|DOCO
|315,30
|35.732.026
|% 9,59
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|EGCYO
|0,31
|10.356
|% -6,06
|
|THYAO
|9,59
|255.172.055
|% 0,63
|
|ASELS
|24,64
|251.645.042
|% 0,98
|
|PGSUS
|41,70
|211.590.003
|% 3,53
|
|GARAN
|7,84
|163.068.287
|% 0,38
|
|SASA
|8,96
|141.576.297
|% 0,22
|
|IHLGM
|1,04
|36.659.758
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,46
|117.077.719
|% 2,67
|
|GSRAY
|2,38
|79.686.921
|% 1,71
|
|TRGYO
|2,36
|67.850.693
|% 3,96
|
|THYAO
|9,59
|255.172.055
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3255
|8,3672
|% 0,06
|
|Frank
|6,9513
|6,9931
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7991
|1,8082
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|3,65
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,47
|32,47
|0,60
|
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