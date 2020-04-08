***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 10:37
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GAK 2020 03 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836347
BIST
10:3092.622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 240,36
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
10:306,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0288
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7887
En Düşük
6,7523
10:307,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
10:30360,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,34
|Açılış
|: 360,93
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|926.272
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|33,40
|11.567.992
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|BFREN
|234,90
|6.176.947
|% 9,51
|
|AYCES
|14,93
|230.549
|% -9,95
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|MAALT
|64,00
|62.046
|% -6,77
|
|ASELS
|24,60
|199.194.362
|% 0,82
|
|THYAO
|9,53
|174.685.112
|% 0,00
|
|PGSUS
|38,98
|145.965.580
|% -3,23
|
|SASA
|9,01
|113.675.611
|% 0,78
|
|GARAN
|7,83
|102.878.681
|% 0,26
|
|TSPOR
|3,43
|87.892.233
|% 1,78
|
|IHLGM
|1,04
|24.801.941
|% 0,97
|
|GSRAY
|2,29
|53.564.385
|% -2,14
|
|TRGYO
|2,41
|50.418.634
|% 6,17
|
|OZGYO
|1,24
|25.018.224
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3222
|8,3639
|% 0,02
|
|Frank
|6,9499
|6,9918
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7995
|1,8085
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|5,19
|
|Altın Gr.
|360
|361
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,41
|32,41
|0,54
|