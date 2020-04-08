***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 10:38
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GAG 2020 03 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836348
BIST
10:4892.829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 447,17
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
10:486,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7887
En Düşük
6,7523
10:487,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
10:48360,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,45
|Açılış
|: 360,04
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|992.757
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|33,40
|11.835.426
|% 9,94
|
|DOCO
|316,10
|33.312.919
|% 9,87
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|AYCES
|14,93
|253.049
|% -9,95
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|MAALT
|63,70
|1.231.407
|% -7,21
|
|ASELS
|24,66
|241.487.894
|% 1,07
|
|THYAO
|9,62
|237.155.646
|% 0,94
|
|PGSUS
|42,12
|167.546.097
|% 4,57
|
|GARAN
|7,86
|154.789.578
|% 0,64
|
|SASA
|8,98
|135.155.049
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,03
|32.218.647
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,50
|108.501.408
|% 3,86
|
|TRGYO
|2,38
|64.091.112
|% 4,85
|
|GSRAY
|2,41
|63.265.698
|% 2,99
|
|THYAO
|9,62
|237.155.646
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3128
|8,3544
|% -0,09
|
|Frank
|6,9446
|6,9864
|% -0,05
|
|Riyal
|1,7978
|1,8068
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|4,28
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,49
|32,49
|0,62
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