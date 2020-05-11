***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 17:40
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GAF 2020 04 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844161
BIST
17:3598.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 279,91
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:357,0742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:357,6596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:35386,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,82
|Açılış
|: 386,21
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|345.010.600
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.418.035
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.362.686
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.660.500
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.741.326
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|73.425.673
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,83
|16.113.201
|% -8,12
|
|SEYKM
|11,90
|58.244.789
|% -7,10
|
|QNBFL
|109,20
|28.216.266
|% -6,02
|
|GARAN
|7,79
|614.852.844
|% -0,89
|
|ISFIN
|3,90
|567.831.672
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,35
|560.037.378
|% -3,29
|
|MGROS
|31,48
|522.849.632
|% 6,14
|
|ECILC
|4,93
|500.127.772
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|345.010.600
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|560.037.378
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|567.831.672
|% 9,86
|
|IHLAS
|0,69
|95.340.583
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|281.896.699
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6975
|8,7411
|% -0,76
|
|Frank
|7,2435
|7,2872
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8770
|1,8864
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-3,16
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.539
|-30,40
|
|Tam
|2.560
|2.605
|-31,20
|
|Yarım
|1.249
|1.273
|-15,30
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|-0,40
|
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