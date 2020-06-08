***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:16
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GSM 2020 05 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849843
BIST
15:31110.795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 773,43
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
15:316,7884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7884
En Düşük
6,7485
15:317,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
15:31369,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,43
|Açılış
|: 369,23
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|2.318.065
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|47.477.952
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.830.713
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.285.379
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.704.558
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,47
|81.204.285
|% -8,68
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,37
|907.590.435
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,76
|672.696.908
|% 7,32
|
|THYAO
|12,81
|523.031.911
|% 0,71
|
|GSRAY
|3,69
|469.876.407
|% 5,73
|
|ASELS
|32,06
|436.475.462
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|672.696.908
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,69
|469.876.407
|% 5,73
|
|GARAN
|8,37
|907.590.435
|% 0,97
|
|PETKM
|3,83
|363.287.457
|% 1,59
|
|IHLGM
|1,35
|120.596.588
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5626
|8,6056
|% 0,21
|
|Frank
|7,0331
|7,0754
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8023
|1,8113
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,18
|
|Altın Gr.
|369
|370
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.428
|-19,60
|
|Tam
|2.467
|2.495
|-24,00
|
|Yarım
|1.204
|1.218
|-11,70
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-0,10
|