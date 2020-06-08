***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:17
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GKS 2020 05 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849847
BIST
15:47110.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 668,88
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
15:476,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7951
En Düşük
6,7485
15:477,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
15:47369,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,77
|Açılış
|: 369,56
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.567.574
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.585
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.836.934
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.285.379
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.760.160
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,45
|83.682.919
|% -9,21
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,34
|944.715.668
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,76
|675.336.467
|% 7,32
|
|THYAO
|12,78
|544.303.794
|% 0,47
|
|GSRAY
|3,67
|472.088.345
|% 5,16
|
|ASELS
|32,04
|440.985.788
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,76
|675.336.467
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|472.088.345
|% 5,16
|
|GARAN
|8,34
|944.715.668
|% 0,60
|
|PETKM
|3,82
|368.865.286
|% 1,33
|
|IHLGM
|1,34
|121.248.370
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5643
|8,6073
|% 0,23
|
|Frank
|7,0368
|7,0791
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8028
|1,8119
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,44
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,49
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.426
|-21,10
|
|Tam
|2.465
|2.493
|-25,60
|
|Yarım
|1.203
|1.217
|-12,50
|
|Çeyrek
|602
|608
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,18
|
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