***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:17
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GAN 2020 05 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849848
BIST
16:02110.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 617,00
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:026,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
16:027,6799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0487
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:02369,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,81
|Açılış
|: 369,61
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.576.756
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.585
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.844.103
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.849
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,46
|85.771.529
|% -8,95
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,18
|876.008
|% -4,69
|
|GARAN
|8,34
|986.024.832
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,75
|686.104.729
|% 6,71
|
|THYAO
|12,79
|558.905.829
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,68
|474.435.044
|% 5,44
|
|ASELS
|32,06
|448.700.370
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,75
|686.104.729
|% 6,71
|
|GSRAY
|3,68
|474.435.044
|% 5,44
|
|GARAN
|8,34
|986.024.832
|% 0,60
|
|PETKM
|3,83
|372.913.744
|% 1,59
|
|IHLGM
|1,36
|127.352.207
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5800
|8,6230
|% 0,41
|
|Frank
|7,0498
|7,0923
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8045
|1,8135
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|7,05
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.427
|-20,70
|
|Tam
|2.466
|2.494
|-25,10
|
|Yarım
|1.203
|1.217
|-12,20
|
|Çeyrek
|602
|609
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,46
|
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