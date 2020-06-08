***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:17
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GPG 2020 05 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849849
BIST
14:32110.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 715,58
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
14:326,7882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7883
En Düşük
6,7485
14:327,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
14:32369,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,06
|Açılış
|: 369,85
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.406.690
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.160.286
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.816.952
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.254.845
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.592.916
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,51
|76.735.837
|% -7,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,36
|870.944.438
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,76
|653.688.764
|% 7,32
|
|THYAO
|12,78
|446.768.308
|% 0,47
|
|ASELS
|32,08
|406.724.673
|% 0,63
|
|GSRAY
|3,69
|401.781.761
|% 5,73
|
|EKGYO
|1,76
|653.688.764
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,69
|401.781.761
|% 5,73
|
|GARAN
|8,36
|870.944.438
|% 0,84
|
|IHLAS
|0,75
|60.515.718
|% 2,74
|
|PETKM
|3,81
|303.480.907
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5648
|8,6077
|% 0,24
|
|Frank
|7,0203
|7,0626
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8029
|1,8119
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|9,50
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,13
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.430
|-17,10
|
|Tam
|2.469
|2.497
|-21,50
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,50
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,68
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,30
|
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