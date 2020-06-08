***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:17
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GBG 2020 05 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849850
BIST
15:46110.680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 658,56
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
15:466,7941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0288
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
15:467,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
15:46369,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,60
|Açılış
|: 369,40
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.568.067
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.585
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.836.996
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.285.379
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.761.037
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,46
|84.030.601
|% -8,95
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,34
|960.368.416
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,75
|675.733.950
|% 6,71
|
|THYAO
|12,79
|547.015.932
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,67
|472.312.473
|% 5,16
|
|ASELS
|32,04
|441.601.685
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,75
|675.733.950
|% 6,71
|
|GSRAY
|3,67
|472.312.473
|% 5,16
|
|GARAN
|8,34
|960.368.416
|% 0,60
|
|PETKM
|3,82
|369.145.548
|% 1,33
|
|IHLGM
|1,35
|121.388.079
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5647
|8,6077
|% 0,24
|
|Frank
|7,0368
|7,0792
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8028
|1,8119
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|7,47
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.494
|4,00
|
|Tam
|2.464
|2.492
|-26,60
|
|Yarım
|1.202
|1.216
|-12,90
|
|Çeyrek
|601
|608
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,68
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,06
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|-0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 666 artarak (% 0.52 ) 129, 330
-
16:00XU100
Endeks 110, 695 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 8, 576.00 milyon TL de
-
16:00YYAPI
Yüzde 9.09 oranında artışla 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 092, 164 adet işlem
-
15:59IHGZT
Yüzde 9.41 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 251, 143 adet işlem
-
15:58FORMT
Yüzde 4.31 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 291, 102 adet işlem