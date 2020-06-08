***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:18
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GMR 2020 05 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849852
BIST
16:04110.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 671,63
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:046,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
16:047,6766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:04369,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,64
|Açılış
|: 369,40
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.576.756
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.585
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.844.103
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.849
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,46
|85.771.529
|% -8,95
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,18
|876.008
|% -4,69
|
|GARAN
|8,34
|986.024.832
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,75
|686.104.729
|% 6,71
|
|THYAO
|12,79
|558.905.829
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,68
|474.435.044
|% 5,44
|
|ASELS
|32,06
|448.700.370
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,75
|686.104.729
|% 6,71
|
|GSRAY
|3,68
|474.435.044
|% 5,44
|
|GARAN
|8,34
|986.024.832
|% 0,60
|
|PETKM
|3,83
|372.913.744
|% 1,59
|
|IHLGM
|1,36
|127.352.207
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5814
|8,6244
|% 0,43
|
|Frank
|7,0509
|7,0934
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|3,06
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,83
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.428
|-19,60
|
|Tam
|2.467
|2.495
|-24,00
|
|Yarım
|1.204
|1.218
|-11,70
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,06
|
|B. Petrol
|41,59
|41,59
|-0,71
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:18BIZIM
Yüzde 8.39 oranında artışla 16.15 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 368, 968 adet işlem
-
16:17MAALT
Yüzde 9.97 oranında artışla 87.70 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 570 adet işlem
-
16:16SNGYO
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 210, 056 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 596, 14 artarak (% 0.46 ) 129, 260
-
16:15XU100
Endeks 110, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 8, 787.00 milyon TL de