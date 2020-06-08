***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:18
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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GYL 2020 05 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849853
BIST
15:38110.765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 743,24
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
15:386,7959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7959
En Düşük
6,7485
15:387,6793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0481
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
15:38368,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,16
|Açılış
|: 368,96
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.536.759
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.585
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.830.878
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.285.379
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.705.961
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,46
|81.941.705
|% -8,95
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,37
|908.990.317
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,76
|674.084.343
|% 7,32
|
|THYAO
|12,81
|524.696.837
|% 0,71
|
|GSRAY
|3,68
|471.344.174
|% 5,44
|
|ASELS
|32,06
|437.013.295
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|674.084.343
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,68
|471.344.174
|% 5,44
|
|GARAN
|8,37
|908.990.317
|% 0,97
|
|PETKM
|3,84
|364.520.672
|% 1,86
|
|IHLGM
|1,35
|120.920.306
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5644
|8,6073
|% 0,23
|
|Frank
|7,0331
|7,0755
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8024
|1,8114
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,63
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.394
|2.426
|-21,70
|
|Tam
|2.464
|2.492
|-26,20
|
|Yarım
|1.203
|1.217
|-12,80
|
|Çeyrek
|601
|608
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
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|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,03
|
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