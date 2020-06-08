***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:16
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GAG_2020.05 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849845
BIST
16:13110.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 733,91
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:136,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
16:137,6829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:13369,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,22
|Açılış
|: 369,01
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|20,60
|6.850.406
|% 9,98
|
|YONGA
|26,80
|319.968
|% 9,93
|
|EGCEY
|1,22
|999.606
|% 9,91
|
|TACTR
|6,11
|1.120.515
|% 9,89
|
|SNKRN
|3,67
|6.789.483
|% 9,88
|
|KRGYO
|3,45
|87.428.874
|% -9,21
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|DIRIT
|1,25
|141.836
|% -3,10
|
|AVHOL
|1,71
|301.557
|% -2,29
|
|BNTAS
|3,72
|220.795.859
|% 6,29
|
|IHLGM
|1,36
|128.090.895
|% 3,82
|
|KRGYO
|3,45
|87.428.874
|% -9,21
|
|SOKM
|12,02
|82.452.311
|% 1,61
|
|MPARK
|17,00
|77.546.564
|% -0,18
|
|EKGYO
|1,76
|688.954.264
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,68
|475.985.992
|% 5,44
|
|GARAN
|8,34
|1.006.382.335
|% 0,60
|
|PETKM
|3,86
|446.245.117
|% 2,39
|
|IHLAS
|0,76
|65.446.236
|% 4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5853
|8,6283
|% 0,48
|
|Frank
|7,0565
|7,0990
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|4,38
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.427
|-20,00
|
|Tam
|2.467
|2.495
|-23,90
|
|Yarım
|1.204
|1.217
|-11,90
|
|Çeyrek
|602
|609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|-0,53
|