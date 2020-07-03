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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

03.07.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

GEI HAZİRAN 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854481


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5349 8,5777 % 0,18  
Frank 1,8256 1,8347 % 0,21  
Riyal 391,8160 391,9730 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,57  
Altın Gr. 392 392 0,55  
Cumhuriyet 2.537 2.558 4,10  
Tam 2.612 2.625 4,30  
Yarım 1.269 1.284 2,10  
Çeyrek 634 643 1,00  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,08  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,03  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37  
Seans Raporu
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