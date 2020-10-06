***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 17:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
GGK 09/2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878683
BIST
17:111.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:117,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:119,1693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0204
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:11479,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,78
|Açılış
|: 479,53
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:11
|YAPRK
|85,80
|1.749.462
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.533
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.005
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.649.057
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|880.243
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.771.251.309
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.370.102.435
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.162.824.830
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,48
|795.517.624
|% -0,57
|
|TURSG
|6,20
|764.819.530
|% 1,97
|
|ODAS
|3,32
|1.370.102.435
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.771.251.309
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,66
|610.031.759
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,48
|795.517.624
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|353.821.391
|% 1,13
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7709
|7,7751
|% 0,14
|
|Euro
|9,1606
|9,1702
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0499
|10,1003
|% 0,00
|
|Frank
|8,4715
|8,5226
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0676
|2,0780
|% 0,19
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|2,59
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.155
|3.234
|12,61
|
|Yarım
|1.525
|1.564
|6,10
|
|Çeyrek
|765
|782
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|1,40
|