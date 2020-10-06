***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 17:14
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
GAN 09/2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878685
BIST
17:091.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:097,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:099,1688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0199
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:09479,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,79
|Açılış
|: 479,54
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:07
|INVEO
|31,90
|35.658.533
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.005
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.649.057
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.745.172
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|880.243
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.770.038.609
|% 0,70
|
|ODAS
|3,31
|1.369.461.779
|% 9,60
|
|SISE
|6,90
|1.161.758.689
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|795.412.497
|% -0,29
|
|TURSG
|6,20
|761.547.720
|% 1,97
|
|ODAS
|3,31
|1.369.461.779
|% 9,60
|
|GARAN
|7,23
|1.770.038.609
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,66
|609.914.979
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,49
|795.412.497
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,78
|353.493.341
|% 0,56
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7704
|7,7747
|% 0,13
|
|Euro
|9,1593
|9,1662
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,0545
|10,1049
|% 0,05
|
|Frank
|8,4691
|8,5201
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0679
|2,0783
|% 0,20
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|2,59
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.155
|3.234
|12,61
|
|Yarım
|1.525
|1.564
|6,10
|
|Çeyrek
|765
|782
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|1,40
|