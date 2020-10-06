***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 17:14
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GKS 09/2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878686
BIST
17:211.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:217,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:219,1792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0303
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:21478,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 478,26
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:21
|YAPRK
|85,80
|1.753.924
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.423
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.697.163
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|887.714
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.169.655.093
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|TURSG
|6,19
|776.923.164
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ZOREN
|2,68
|644.902.810
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|357.033.479
|% 1,13
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7731
|7,7786
|% 0,18
|
|Euro
|9,1648
|9,1792
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0504
|10,1008
|% 0,01
|
|Frank
|8,4612
|8,5122
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0651
|2,0754
|% 0,06
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,95
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.151
|3.231
|9,28
|
|Yarım
|1.523
|1.563
|4,49
|
|Çeyrek
|764
|781
|2,24
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|1,33
|
Seans Raporu
17:21
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