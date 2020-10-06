***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 17:26
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GAF 09/2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878694
BIST
17:251.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:257,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:259,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0307
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:25478,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,69
|Açılış
|: 478,44
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:25
|BEYAZ
|9,35
|13.736.489
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.763.190
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.603.670
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.742
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|895.186
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.809.760.948
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.422.198.100
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.171.357.167
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|818.635.718
|% -0,29
|
|TURSG
|6,18
|778.817.266
|% 1,64
|
|ODAS
|3,32
|1.422.198.100
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.809.760.948
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,66
|653.601.325
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,49
|818.635.718
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|357.841.532
|% 1,13
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7802
|7,7856
|% 0,27
|
|Euro
|9,1712
|9,1796
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0537
|10,1041
|% 0,04
|
|Frank
|8,4661
|8,5171
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0658
|2,0762
|% 0,10
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-0,21
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.168
|3.216
|18,00
|
|Tam
|3.149
|3.228
|7,06
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|3,41
|
|Çeyrek
|763
|781
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|1,43
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, SISE, KOZAL
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EKGYO, TUPRS
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 28 artarak (% 0.03 ) 1, 062
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, MMCAS, YESIL, ITTFH, LUKSK, MERKO, BEYAZ, DYOBY, KERVN, PENGD
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DARDL, KSTUR, ATSYH, ISBIR, TKURU, ORMA, UFUK, ROYAL