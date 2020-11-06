***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 18:03
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GAK 10/2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886737
BIST
17:551.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
17:558,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1476
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
17:5510,1723
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,2080
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
17:55536,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 8,76
|Açılış
|: 536,31
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler17:55
|BLCYT
|7,26
|61.680.894
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|26.401.461
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.015.957
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.167.232
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|TSKB
|2,27
|1.852.111.381
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,45
|1.588.909.784
|% 3,92
|
|ODAS
|3,61
|836.446.320
|% 0,56
|
|SISE
|6,59
|794.603.489
|% -0,60
|
|PETKM
|4,30
|723.892.219
|% 0,94
|
|TSKB
|2,27
|1.852.111.381
|% 7,08
|
|SKBNK
|1,81
|605.469.705
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|539.860.391
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,32
|569.248.008
|% 0,87
|
|ODAS
|3,61
|836.446.320
|% 0,56
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5609
|8,5636
|% 1,75
|
|Euro
|10,1633
|10,1723
|% 2,09
|
|Sterlin
|11,1945
|11,2506
|% 1,50
|
|Frank
|9,4644
|9,5214
|% 2,13
|
|Riyal
|2,2791
|2,2905
|% 1,88
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-2,86
|
|Altın Gr.
|537
|537
|9,46
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,15
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|-0,77
|
Seans Raporu
17:55
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17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
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17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
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17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem