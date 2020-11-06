***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 18:16
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GKS 10/2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886793
BIST
18:001.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:008,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1286
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0010,1573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1930
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:00535,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 7,62
|Açılış
|: 535,17
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BLCYT
|7,26
|61.705.854
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|DAGHL
|18,15
|5.413.937
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.020.524
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|26.401.461
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|956.462
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|491.573
|% -9,96
|
|TSKB
|2,22
|1.910.069.831
|% 4,72
|
|GARAN
|6,96
|1.740.828.639
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,45
|1.606.790.632
|% 3,92
|
|ODAS
|3,61
|851.472.000
|% 0,56
|
|SISE
|6,58
|803.884.956
|% -0,75
|
|TSKB
|2,22
|1.910.069.831
|% 4,72
|
|KRDMD
|3,45
|1.606.790.632
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|666.907.648
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,81
|543.364.474
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|1.740.828.639
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5432
|8,5557
|% 1,66
|
|Euro
|10,1404
|10,1563
|% 1,93
|
|Sterlin
|11,2085
|11,2647
|% 1,63
|
|Frank
|9,4719
|9,5290
|% 2,22
|
|Riyal
|2,2790
|2,2905
|% 1,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-1,70
|
|Altın Gr.
|537
|537
|9,26
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|0,17
|
|B. Petrol
|40,07
|40,07
|-0,86
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
-
17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
-
17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem