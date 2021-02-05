***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 14:19
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GPG 01/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907798
BIST
16:291.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,83
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:297,0573
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0785
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0529
16:298,4756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0749
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:29409,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,48
|Açılış
|: 409,15
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:29
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.270.074
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.959.890
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|VERTU
|28,62
|29.490.795
|% -5,86
|
|CELHA
|23,48
|9.098.503
|% -5,17
|
|KOZAL
|129,80
|1.923.501.643
|% 6,83
|
|SISE
|7,74
|1.183.295.262
|% 0,39
|
|GARAN
|9,97
|901.778.397
|% 0,50
|
|TCELL
|16,91
|822.326.600
|% 1,08
|
|DOHOL
|4,11
|776.282.032
|% 0,00
|
|TSKB
|1,85
|408.307.486
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,73
|566.182.038
|% 6,64
|
|EKGYO
|2,49
|492.675.971
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,11
|776.282.032
|% 0,00
|
|SISE
|7,74
|1.183.295.262
|% 0,39
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0541
|7,0573
|% -1,10
|
|Euro
|8,4683
|8,4756
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,6620
|9,7104
|% -0,68
|
|Frank
|7,8068
|7,8538
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8819
|1,8913
|% -0,78
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|10,63
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|2.705
|2.745
|-40,00
|
|Tam
|2.692
|2.760
|-32,77
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|-15,85
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,35
|59,35
|0,34
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TKFEN, TTKOM
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 05 artarak (% 0.82 ) 1, 358
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, KRTEK, EKIZ, SERVE, DIRIT, ATEKS, ISKPL, UFUK, HATEK, TGSAS
-
16:38
PSDTC, MIPAZ, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
SAMAT, BUCIM, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında