***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 14:20
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GAG 01/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907799
BIST
16:171.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,97
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:177,0718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0640
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:178,4869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0636
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:17408,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,98
|Açılış
|: 408,65
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,35
BIST En Aktif Hisseler16:15
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.574.528
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.267.211
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.919.522
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,54
|8.880.394
|% -4,93
|
|KOZAL
|127,60
|1.640.771.412
|% 5,02
|
|SISE
|7,75
|1.180.194.063
|% 0,52
|
|GARAN
|9,96
|889.508.469
|% 0,40
|
|TCELL
|16,92
|778.543.360
|% 1,14
|
|DOHOL
|4,10
|752.051.218
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|405.575.807
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|491.601.723
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,74
|517.686.907
|% 7,03
|
|DOHOL
|4,10
|752.051.218
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.180.194.063
|% 0,52
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0739
|7,0834
|% -0,73
|
|Euro
|8,4763
|8,5014
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,6492
|9,6976
|% -0,81
|
|Frank
|7,7939
|7,8409
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% -0,96
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,87
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|-29,61
|
|Yarım
|1.302
|1.337
|-14,33
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, TTKOM
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 03 artarak (% 0.67 ) 1, 356
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, CMENT, ATEKS, UFUK, TACTR, KRTEK, DIRIT, SERVE, HATEK, ALKA
-
16:23
SEKUR, BTCIM, ISGSY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:23
HEKTS, ISBTR, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında