***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 14:20
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GBG 01/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907800
BIST
15:451.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:457,0677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0681
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
15:458,4772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0733
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
15:45409,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,41
|Açılış
|: 409,22
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,12
BIST En Aktif Hisseler15:43
|TGSAS
|34,54
|10.730.304
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.522.868
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.160.268
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.673.240
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KONTR
|72,65
|54.713.407
|% -4,66
|
|KOZAL
|127,10
|1.481.726.140
|% 4,61
|
|SISE
|7,74
|1.140.924.175
|% 0,39
|
|GARAN
|9,99
|853.776.613
|% 0,71
|
|THYAO
|12,33
|707.914.273
|% 1,07
|
|DOHOL
|4,11
|678.672.269
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|374.156.808
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|461.241.530
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,11
|678.672.269
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,68
|409.943.617
|% 4,69
|
|SISE
|7,74
|1.140.924.175
|% 0,39
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0642
|7,0696
|% -0,93
|
|Euro
|8,4712
|8,4773
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,6414
|9,6898
|% -0,89
|
|Frank
|7,7924
|7,8393
|% -0,88
|
|Riyal
|1,8776
|1,8870
|% -1,01
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|-26,21
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-12,68
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,34
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
Seans Raporu
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