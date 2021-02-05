***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 14:20
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GGK 01/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907801
BIST
16:061.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,42
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:067,0766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0592
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:068,4856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0649
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:06408,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,00
|Açılış
|: 408,63
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,63
BIST En Aktif Hisseler16:03
|TGSAS
|34,54
|10.730.373
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.568.762
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.241.941
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.805.380
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|BUCIM
|12,34
|87.456.236
|% -4,78
|
|KOZAL
|126,60
|1.574.997.387
|% 4,20
|
|SISE
|7,75
|1.165.953.375
|% 0,52
|
|GARAN
|9,98
|871.927.899
|% 0,60
|
|DOHOL
|4,10
|734.554.437
|% -0,24
|
|THYAO
|12,34
|717.677.637
|% 1,15
|
|TSKB
|1,85
|375.427.678
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,51
|473.818.622
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,10
|734.554.437
|% -0,24
|
|GSDHO
|2,70
|460.320.429
|% 5,47
|
|SISE
|7,75
|1.165.953.375
|% 0,52
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0692
|7,0740
|% -0,87
|
|Euro
|8,4756
|8,4808
|% -0,82
|
|Sterlin
|9,6501
|9,6985
|% -0,80
|
|Frank
|7,7945
|7,8415
|% -0,85
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,98
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|8,00
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|-26,69
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-12,91
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,53
|59,53
|0,52
|