GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

BIST En Aktif Hisseler16:13
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,0787
|7,0827
|% -0,74
|Euro
|8,4864
|8,4919
|% -0,69
|Sterlin
|9,6492
|9,6976
|% -0,81
|Frank
|7,7939
|7,8409
|% -0,86
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% -0,96
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,87
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,26
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|Tam
|2.693
|2.763
|-29,61
|Yarım
|1.302
|1.337
|-14,33
|Çeyrek
|653
|668
|-7,16
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,03
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
Seans Raporu 16:13
- 16:23 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, TTKOM
- 16:23XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 03 artarak (% 0.67 ) 1, 356
- 16:23 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, CMENT, ATEKS, UFUK, TACTR, KRTEK, DIRIT, SERVE, HATEK, ALKA
- 16:23 SEKUR, BTCIM, ISGSY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 16:23 HEKTS, ISBTR, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında