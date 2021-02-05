***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 14:21
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GAK 01/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907804
BIST
16:121.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,24
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:127,0825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0533
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:128,4906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0599
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:12408,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,78
|Açılış
|: 408,85
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,39
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TGSAS
|34,54
|10.730.373
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.568.762
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.241.941
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.810.784
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,58
|8.753.882
|% -4,77
|
|KOZAL
|126,80
|1.586.465.433
|% 4,36
|
|SISE
|7,74
|1.166.142.083
|% 0,39
|
|GARAN
|9,98
|871.999.871
|% 0,60
|
|DOHOL
|4,11
|736.708.966
|% 0,00
|
|THYAO
|12,34
|717.903.724
|% 1,15
|
|TSKB
|1,85
|375.638.715
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,50
|477.410.723
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,11
|736.708.966
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,70
|462.687.117
|% 5,47
|
|SISE
|7,74
|1.166.142.083
|% 0,39
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0795
|7,0809
|% -0,77
|
|Euro
|8,4888
|8,4933
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,6474
|9,6958
|% -0,83
|
|Frank
|7,7921
|7,8390
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8778
|1,8872
|% -1,00
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|5,07
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.697
|2.767
|-25,68
|
|Yarım
|1.303
|1.338
|-12,42
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,21
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:20OZBAL
Yüzde 4.51 oranında artışla 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 013, 836 adet işlem
-
16:19IDEAS
Yüzde 8.50 oranında artışla 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 728, 039 adet işlem
-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 99 artarak (% 0.80 ) 1, 641
-
16:18XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 17, 968.00 milyon TL de
-
16:18BTCIM
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 955 adet işlem