***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 14:21
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYL 01/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907805
BIST
16:041.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:047,0766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0592
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:048,4856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0649
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:04408,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,00
|Açılış
|: 408,63
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,63
BIST En Aktif Hisseler16:04
|TGSAS
|34,54
|10.730.373
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.568.762
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.230.388
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.799.621
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KONTR
|72,60
|56.462.500
|% -4,72
|
|KOZAL
|126,90
|1.564.658.753
|% 4,44
|
|SISE
|7,74
|1.165.611.336
|% 0,39
|
|GARAN
|9,98
|871.046.659
|% 0,60
|
|DOHOL
|4,10
|730.118.754
|% -0,24
|
|THYAO
|12,34
|717.456.138
|% 1,15
|
|TSKB
|1,85
|375.270.365
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,51
|473.567.099
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,10
|730.118.754
|% -0,24
|
|GSDHO
|2,71
|455.605.897
|% 5,86
|
|SISE
|7,74
|1.165.611.336
|% 0,39
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0719
|7,0766
|% -0,83
|
|Euro
|8,4772
|8,4856
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6492
|9,6975
|% -0,81
|
|Frank
|7,7944
|7,8413
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8779
|1,8873
|% -0,99
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|5,73
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.697
|2.767
|-25,20
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-12,19
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,09
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,50
|