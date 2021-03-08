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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.03.2021 21:23



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

    GAF 02/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916382


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VKFYO 9,80 17.528.473 % 9,99  
FADE 12,70 39.047.503 % 9,96  
VAKKO 11,93 26.015.738 % 9,95  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 7,6406 7,6472 % -1,36  
Euro 9,0978 9,1074 % -0,96  
Sterlin 10,5723 10,6253 % -0,86  
Frank 8,1439 8,1929 % -1,09  
Riyal 2,0297 2,0399 % -1,31  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 22,65  
Altın Gr. 418 418 -0,10  
Cumhuriyet 2.783 2.825 5,00  
Tam 2.768 2.838 3,98  
Yarım 1.338 1.373 1,92  
Çeyrek 671 686 0,96  
Gümüş.Ons 25,71 25,74 0,61  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,06  
B. Petrol 68,64 68,64 0,40  
Seans Raporu 12:35
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