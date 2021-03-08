***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 21:23
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GAF 02/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916382
BIST
12:351.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,73
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.547
En Düşük
1.535
12:357,6472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,1052
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6341
12:359,1074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0886
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0880
12:35418,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 418,22
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler12:35
|TRILC
|13,31
|112.137
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.528.473
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.047.503
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.015.738
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|8.274.848
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,60
|109.706.963
|% -8,00
|
|KUTPO
|55,50
|77.174.336
|% -5,77
|
|SONME
|77,00
|1.281.546
|% -5,64
|
|YESIL
|127,90
|52.874.227
|% -5,54
|
|THYAO
|15,06
|1.116.320.596
|% 2,80
|
|GARAN
|9,11
|923.790.288
|% 1,22
|
|PETKM
|6,20
|606.279.118
|% -0,48
|
|BIMAS
|69,20
|519.037.276
|% 3,52
|
|SISE
|7,67
|423.519.249
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,40
|274.186.170
|% 1,27
|
|GARAN
|9,11
|923.790.288
|% 1,22
|
|PETKM
|6,20
|606.279.118
|% -0,48
|
|THYAO
|15,06
|1.116.320.596
|% 2,80
|
|SISE
|7,67
|423.519.249
|% 1,05
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6406
|7,6472
|% -1,36
|
|Euro
|9,0978
|9,1074
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,5723
|10,6253
|% -0,86
|
|Frank
|8,1439
|8,1929
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0297
|2,0399
|% -1,31
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|22,65
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|5,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|3,98
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|1,92
|
|Çeyrek
|671
|686
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|68,64
|68,64
|0,40
|